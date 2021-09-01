Пару раскритиковали за участие в опасном TikTok-челлендже

В Twitter было опубликовано видео с традиционной для США вечеринки по объявлению пола будущего ребенка, которое вызвало негодование у комментаторов.

На кадрах видно, как будущий отец несет горшок с цветным порошком, который символизирует пол ребенка (голубой для мальчиков и розовый для девочек – прим.ред.). Однако перед тем, как раскрыть его, он поднимается по груде пластиковых ящиков. Его ноги разъезжаются, и он вместе с ящиками падает на землю.

Многие комментаторы осудили опасный трюк, говоря о том, что им «неловко» за молодого отца, который как родитель в ближайшее время будет «чертовски бесполезен, потому что ходит в гипсе из-за операции на спине».

Испытание было названо в TikTok «Ящик с молоком» (Milk Crate Challenge). Чтобы его выполнить, люди должны были подняться по лестнице из пластмассовых ящиков. Основание у такой конструкции получается неустойчивое, поэтому тиктокерам приходилось демонстрировать свои навыки балансировки во время подъема и спуска.

На фоне заявления медицинских специалистов о том, что Milk Crate Challenge может привести к вывихам, разрывом связок, переломам и травмам спинного мозга, администрация TikTok приняла решение удалить контент, пропагандирующий опасное занятие.