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Пару раскритиковали за участие в опасном TikTok-челлендже

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Кадр из видео/Sam Sanders/Twitter

В Twitter было опубликовано видео с традиционной для США вечеринки по объявлению пола будущего ребенка, которое вызвало негодование у комментаторов.

На кадрах видно, как будущий отец несет горшок с цветным порошком, который символизирует пол ребенка (голубой для мальчиков и розовый для девочек – прим.ред.). Однако перед тем, как раскрыть его, он поднимается по груде пластиковых ящиков. Его ноги разъезжаются, и он вместе с ящиками падает на землю.
Многие комментаторы осудили опасный трюк, говоря о том, что им «неловко» за молодого отца, который как родитель в ближайшее время будет «чертовски бесполезен, потому что ходит в гипсе из-за операции на спине».

Испытание было названо в TikTok «Ящик с молоком» (Milk Crate Challenge). Чтобы его выполнить, люди должны были подняться по лестнице из пластмассовых ящиков. Основание у такой конструкции получается неустойчивое, поэтому тиктокерам приходилось демонстрировать свои навыки балансировки во время подъема и спуска.

На фоне заявления медицинских специалистов о том, что Milk Crate Challenge может привести к вывихам, разрывом связок, переломам и травмам спинного мозга, администрация TikTok приняла решение удалить контент, пропагандирующий опасное занятие.

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