Скелет самого большого в мире трицератопса выставлен на продажу

Трицератопс, которого назвали Большой Джон, достигал длины более 8 м. Как сообщает CNN, он жил примерно 66 млн лет назад — незадолго до внезапного окончания эпохи динозавров.

Помимо того, что найденные в Южной Дакоте останки Большого Джона — самые большие из когда-либо найденных, они так же прекрасно сохранились. Как сообщает издание, сохранилось 75% черепа трицератопса и 60% оставшейся части скелета.

По информации издания, окаменелость уйдет с молотка по цене примерно $1,4 млн.

При этом ученые сообщили, что недовольны практикой продажи окаменелостей древних животных, так как многие из уникальных образцов оказываются в дальнейшем утеряны для науки.

Ранее сообщалось, что скелет тираннозавра Стэна продали за $31,8 млн.