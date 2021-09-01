Под Тюменью подросток впал в кому после избиения в психбольнице

В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему пациенту психиатрической больницы, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Тюменский областной суд.

По данным следствия, в прошлом году в течение почти трех недель 46-летний санитар больницы вместе со взрослым пациентом избивали подростка, находившегося на обследовании в стационаре. Родственники несовершеннолетнего обратились в полицию.

«В результате экзекуций злодеи переломали парню 14 ребер, разорвали селезенку и отбили почки. Потерпевший впал в кому, но от гибели его спасли врачи Тобольской областной больницы №3, сделавшие парню срочную операцию», — говорится в сообщении суда.

Утоняется, что санитар прежде привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

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