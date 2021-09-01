Сеть ресторанов, в которых никого нет, ответила на обвинения роликом с испуганным актером

После того, как в интернете люди стали активно обсуждать, каким образом австралийская ресторанная сеть Red Rooster держится на плаву, если в их ресторанах никогда никого нет, маркетологи компании придумали необычный способ ответить на эти вопросы. Об этом сообщили в Daily Mail.

В своем аккаунте в TikTok сеть фаст-фуда выложила видео, собравшая более 1,5 млн просмотров, в котором молодой мужчина с испуганным выражением лица, сверяясь с бумажкой в течение минуты говорил, что очень любит Red Rooster и ходит туда все 50 лет его существования, хотя на вид ему не более 35.

После того, как это видео стало вирусным, ресторан выложил еще одно, где женщина говорила, что регулярно ходит в этот фастфуд почти с младенчества, и что всем нужно «немного курочки в своей жизни».

«По интернету ходил слух, что Red Rooster на самом деле — преступная сеть по отмыванию денег. Как хороший австралийский «близкий к земле» бренд, мы не видим ничего плохого, чтобы посмеяться над самими собой. И, на наш взгляд, получилось забавно», — сообщила директор по маркетингу компании Эшли Хьюз.

Как сообщает издание, сеть фаст-фуда, открытая еще в 1972 году, имеет более 350 заведений.

Ранее сообщалось, что ресторан в Сиднее начал выдавать клиентам заказы с на палке от метлы.