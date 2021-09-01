Петербуржские школьницы попытались сбежать от учебы в Финляндию

На границе России с Финляндией задержали школьницу из Петербурга и ее подругу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Вечером 31 августа в полицию обратилась женщина с просьбой помочь найти ее 16-летнию дочь, ученицу 10-го класса. По ее словам, школьница ушла гулять со знакомой из интернета, а позже заявила, что переночует у приятельницы, и отказалась называть адрес нахождения.

Правоохранители выяснили, что девушки на такси отправились в Финляндию. Автомобиль удалось задержать а границе. Несовершеннолетняя была возвращена домой. Подробностей о судьбе ее подруги источник не привел.

Ранее в сообщалось о пропавшей в Петербурге школьнице, которую нашли в квартире у 37-летнего мужчины.