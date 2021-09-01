Иммунолог заявил об окончании пандемии к 2024 году

Пандемия коронавируса может завершиться к 2024 году. Об этом в беседе с URA.RU заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«Может быть, к концу 2023 года, в 2024 году ситуация во всем мире стабилизируется. В России это должно произойти немного раньше», — сказал он.

Крючков добавил, что за этот период времени необходимо снизить смертность и сократить возможность для мутаций вируса. Это позволит контролировать ситуацию с пандемией.

Ранее руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал о том, что при сохранении текущих темпов вакцинации против коронавируса пандемия не закончится в 2022 году.

По его словам, опыт прошлых лет показывает, что для полного завершения пандемии требуется 2-3 года. При этом скорость этого процесса зависит, прежде всего, от темпов образования коллективного иммунитета.