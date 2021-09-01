Мишустин объяснил, почему не смотрит телевизор

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что не смотрит телевизор, однако занимается спортом и читает книги. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Времени у нас не так много, работа правительства в том числе предполагает постоянное вовлечение. Но иногда хватает на спорт, без этого совсем будет плохо: поплавать, поиграть в хоккей, почитать книги, больше, наверное, специальную литературу», — заявил он в ходе общения с учениками и выпускниками физтех-лицея имени Капицы.

Мишустин отметил, что на телевизор у него свободного времени не остается.

Также он рассказал, что всегда увлекался чтением и знаком с творчеством современных писателей, однако больше предпочитает классику. Среди любимых произведений премьер назвал «Отцы и дети» Ивана Тургенева, «Война и мер» Льва Толстого и творчество Михаила Булгакова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что иногда при просмотре телевизора его «берет оторопь».