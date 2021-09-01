Собянин анонсировал введение системы Face Pay на всех станциях метро к 15 октября

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение системы FacePay на всех станциях метро к 15 октября, сообщает ТАСС.

«Мы думали, что никто не будет записывать, кому охота себя фотографировать, заводить в систему свои данные, привязывать банковский счет — это же с ума сойти. 15 тысяч за несколько недель записались. С 15 сентября мы удвоим количество станций, а с 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы», — заявил московский градоначальник, выступая на марафоне «Новое знание».

Проход с помощью Face Pay будет осуществляться через турникеты, перед которыми на полу размещен круглый черный стикер. Также будет действовать бесплатная пересадка на МЦК и МЦД по банковской карте, как в действующем тарифе.

Первые тесты новой системы начались в августе на Филевской линии.

Уточняется, что этим сервисом уже пользуются сотрудники метро, они совершили более 1 млн успешных проходов на станции.