Подростки попытались украсть пожертвования в часовне в Севастополе

Часовню Михаила Архангела в Севастополе, расположенную на территории музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея», попытались ограбить. Камеры видеонаблюдения зафиксировали злоумышленников — ими оказались двое подростков, пишет издание For Post.

Пока в часовне были другие посетители, подростки делали вид, что ставят свечи, когда же помещение опустело, они надели медицинские маски и перевернули урны с пожертвованиями, пытаясь достать из них содержимое.

Заместитель директора мемориального комплекса Татьяна Уманская прокомментировала Telegram-каналу «Подъём» произошедшее. Она назвала происшествие позорным, но добавила, что сотрудники не будут обращаться в полицию.

«Мы просто хотим, чтобы люди знали, что есть у нас и такие детки. Стыд, позор.<...>. Может быть, это приехавшие, для них это место ничего не значащее», — поделилась виденьем ситуации Уманская.

В музее уточнили, что достать деньги из урн мальчикам все-таки не удалось.

30 августа полиция задержала молодых людей, прикуривших от Вечного огня в Севастополе. Ими оказались 16-летние подростки. Вместе с ними была их подруга, которая снимала происходящее на видео, оно впоследствии распространилось в сети. Заведено уголовное дело по статье «вандализм».