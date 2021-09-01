Правительство выделит на научные исследования более 1,5 трлн рублей

Председатель правительства России Михаил Мишустин во время общения с учащимися «Физтех-лицея» имени П. Л. Капицы заявил, что на научные исследования в России из государственного бюджета будет выделено свыше полутора триллионов рублей, сообщает «Интерфакс».

«Что касается научных программ. На ближайшие три года у нас на научные исследования из федерального бюджета будет выделено свыше полутора триллионов рублей», — рассказал Мишустин.

По словам премьер-министра, государство отдает себе отчет в том, что создание новых школ, в первую очередь общеобразовательных, является главной задачей.

Ранее в Магаданской области впервые за 35 лет открыли новую школу.

В новой школе кроме учебных классов также разместятся детский сад и классы для продленного дня и внешкольного образования. По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, на Колыме сейчас достраиваются еще две новые школы — в поселке Ола и в Магадане.