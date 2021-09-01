Проценко предупредил москвичей о новой возможной вспышке коронавируса в конце сентября

В конце сентября в Москве может начаться новая вспышка коронавируса. Об этом заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Об этом он рассказал в кулуарах просветительского марафона «Новое знание», сообщает ТАСС.

«Мы понимаем, что сейчас, сегодня 1 сентября и многие возвращаются с отдыха. Есть ощущение, что конец сентября — это зона риска, когда будет вспышка», — сказал Проценко.

Накануне Проценко заявил, что смертность среди невакцинированных пациентов, которые заразились коронавирусной инфекцией, в четыре раза выше, чем у тех, кто привился.

Также президент России Владимир Путин подчеркнул, что не нужно навязывать необходимость вакцинации против коронавирусной инфекции россиянам. По словам главы государства, надо добиться того, чтобы граждане осознали правильность выбора самостоятельно.

Второй федеральный просветительский марафон «Новое знание» проходит с 1 по 3 сентября. Более 5 тысяч лекторов, наставников и просветителей проведут уроки в российских школах в рамках этого мероприятия.