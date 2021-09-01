Власти Финляндии ограничили скорость электросамокатов в Хельсинки

Правительство Финляндии решило ограничить скорость движения электросамокатов в городе Хельсинки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финское министерство транспорта и коммуникаций.

«Теперь скорость электросамокатов в Хельсинки будет ограничена 15 километрами в час в ночное время во всех районах с 00:00 до 05:00 по местному времени», — говорится в сообщении.

Ранее скоростные ограничения для электросамокатов действовали только в центре столицы.

Проблемой электросамокатов и ДТП с их участием озабочены не только власти Финляндии. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, столичные власти также подготовили ряд мер, которые будут регулировать езду на электросамокатах в городе. Предполагается, что для пользователей этих транспортных средств будет введено скоростное ограничение — 25 километров в час.