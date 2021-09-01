В Новороссийске мужчина травил тараканов и пострадал при взрыве

Мужчина из города Новороссийска пострадал в результате взрыва в своей квартире. Инцидент произошел, когда россиянин травил тараканов дома, сообщается в Instagram местного издания «Новороссийский рабочий».

Взрыв раздался в доме, находящемся на Анапском шоссе. По предварительным данным, мужчина применил для борьбы с тараканами специальный раствор, при этом в комнате находились баллончики с дихлофосом.

Супруга пострадавшего допустила, что во время попытки избавиться от насекомых произошла химическая реакция, после чего и был взрыв.

Также не исключается, что причиной взрыва стали солнечный свет или жара, в результате которых взорвались баллоны.

«Муж молодой девушки пострадал и сейчас находится в первой городской больнице. У него сильный ожог головы и плеча. На место происшествия приезжала аварийно-газовая служба, которая подтвердила, что утечек газа нет», — уточнили в онлайн-газете.

Ранее житель Екатеринбурга разбросал тараканов в супермаркете. В пакете находились мадагаскарские тараканы, которые разбежались по фруктам и торговому залу.