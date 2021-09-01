Каждый четвертый руководитель в США увольнял людей за ошибки во время конференц-звонка

Почти четверть руководителей крупных компаний (24%) заявили, что увольняли сотрудника из-за ошибок во время в аудио- или видеоконференции, данные исследовании консалтинговой компании Wakefield Research приводит »КоммерсантЪ».

Данные опроса показали, что с подобными ошибками со стороны персонала когда-либо сталкивались 86% организаций.

В опросе, который проходил в США с 30 июля по 10 августа, участвовали 200 руководителей уровня вице-президента или выше. В исследовании принимали участие топ-менеджеры компаний со штатом от 500 человек.

В случае возникновения ошибки, больше половины руководителей (53%), перекладывали ответственность за проведение звонков с человека, допустившего ее, на другого сотрудника. 40% опрошенных начальников рассказали, что ограничивались неформальным замечанием, 38% — отметили, что прибегали к формальному. Треть участников опроса (33%) заявили, что уволили подчиненных за ошибки при проведении звонков.

Основной причиной переноса звонков респонденты назвали — проблемы со связью или техникой (75%). 41% топ-менеджеров сообщили, что технические неполадки привели к срыву сроков, 32% — отметили, что из-за них был потерян клиент или деловая возможность.

Больше половины опрошенных (58%), отвечая на вопрос, на ком должна лежать ответственность за функционирование средств удаленной работы, отметили, что на компании, а 42% — что на сотруднике.

Согласно исследованию, проведенному ранее, сотрудники российских компаний на удаленке стали более продуктивными. Самым распространенным в российских компаниях в 2020-2021 году стал гибридный формат, при котором сотрудники часть времени работают из офиса, а остальное время – дистанционно. По данным исследования, он доступен более половине опрошенных российских компаний.