Колумбия введет цифровой сертификат вакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения Колумбии представило цифровой сертификат вакцинации против COVID-19, позволяющий идентифицировать статус иммунизации каждого гражданина. Об этом сообщается в Twitter-профиле президента страны.

«Министерство запускает цифровой сертификат вакцинации для Колумбии — личный документ, принадлежащий гражданам и содержащий информацию об их процессе вакцинации», — уточняется в сообщении.

Данный цифровой сертификат призван избежать фальсификации или подделки информации с помощью виртуальной резервной копии.

Посол Колумбии в Испании Луис Гильермо Плата ранее сообщил, что иберийская страна ввела ограничения на въезд для колумбийцев после случаев предполагаемого мошенничества с тестами ПЦР у въезжающих.

При этом министр здравоохранения Фернандо Руис добавил, что у сертификата будет QR-код и он выдается на английском или испанском языке.

.

В настоящий момент власти Колумбии применили более 35 млн. доз вакцин против коронавирусной инфекции.

Ранее Евросоюз достиг цели по вакцинации от коронавируса.