В США посмертно помиловали семерых темнокожих мужчин, казненных в 1951 году за изнасилование белой женщины

Губернатор американского штата Виргиния Ральф Нортэм посмертно помиловал участников так называемой «Мартинсвиллской семерки» ­— семерых темнокожих мужчин, которых казнили на электрическом стуле в 1951 по обвинению в изнасиловании 32-летней белой женщины Руби Страуд Флойд, сообщает HuffPost.

Как уточняет издание, инцидент произошел в 1949 году в одном районов города Мартинсвилл, в котором проживали в основном афроамериканцы. Туда женщина направилась, чтобы забрать деньги за проданную ранее одежду.

Еще в 50-е смертный приговор в отношении семи молодых афроамериканцев, некоторым из которых не было и двадцати лет, критиковали за вероятную предвзятость следствия и суда. Прошения о помиловании подсудимых присылали и из других стран.

В декабре потомки казненных обратились к губернатору, подчеркнув, что «Мартинcвиллская семерка» не удостоилась надлежащего судебного процесса, «просто потому, что они черные». Родственники подсудимых полагают, что их приговорили к смертной казни за преступление, «за которое белого человека бы не казнили».

В в своем обращении, потомки в первую очередь акцентируют внимание на справедливости самого судебного процесса и приговора, а не возможной невиновности родственников.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд США по четвертому федеральному апелляционному округу подтвердил смертный приговор Дилану Руфу, убившему на почве расовой ненависти 9 человек в церкви в Южной Каролине в 2015 году.