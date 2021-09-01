В США число госпитализированных детей с коронавирусом достигло максимума

Число госпитализаций детей с COVID-19 в Соединенных Штатах достигло нового максимума. Это не единственная причина, по которой детей нужно защищать от нового штамма «Дельта», сообщает CNN со ссылкой на врачей.

В августе с коронавирусом было госпитализировано больше детей, чем в любое другое время в прошлом году. В период с 20 по 26 августа в среднем 330 детей ежедневно поступали в больницы с вирусом, уточняют в Центре США по контролю и профилактике заболеваний.

«Этот вирус, с которым мы сейчас имеем дело, меняет правила игры», — обратил внимание главный врач детской больницы Нового Орлеана, доктор Марк Клайн.

Он уточнил, что половина поступивших детей была в возрасте до двух лет.

По мнению медиков, сейчас важно защитить детей от вариантов «Дельта» не только ради безопасности, но и чтобы не допустить появления более агрессивных вариантов коронавирусной инфекции.

Ранее ВОЗ начала отслеживать «мю»-штамм коронавируса.