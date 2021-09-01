Уроки финграмотности войдут в обязательную школьную программу с 2022 года

Начиная с 1 сентября 2022 года уроки финансовой грамотности войдут в обязательную школьную программу для учеников 1-9 классов. Об этом сообщает газета «Известия».

В публикации отмечается, что с 1 сентября 2021 года новый учебный год начался с новыми федеральными государственными образовательными стандартами начального и общего образования, которые вступят в силу ровно через год.

Финансовая грамотность не будет выделена в отдельный предмет. Для учеников начальной школы занятия интегрируют в уроке по математике и «Окружающему миру». Для школьников 5-9 классов финграмотность будут преподавать во время математики, обществознания и географии.

«Элементы финансовой грамотности также добавлены в состав универсальных учебных действий», — рассказал директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов.

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