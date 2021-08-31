Туристический сезон в Турции может закончиться раньше обычного

В Турции туристический сезон может закончиться раньше, чем обычно, так как ряд европейских государств внесли страну в «красный» список из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает «Турпром».

Как сообщает издание, въезд в Турцию для своих граждан закрыли власти Великобритании и Франции. Кроме того, в Германии объявили, что всем отдыхающим, вернувшимся с турецких курортов, придется пройти обязательный картин.

По мнению экспертов, теперь туристическому сектору Турции будет крайне сложно пережить зимний период, в который обычно доходы очень низкие или вовсе отсутствуют. Власти страны надеются, что российские туристы смогут поднять экономику во время бархатного сезона.

Ранее директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что в этом году спрос на турецкие курорты среди россиян ниже, чем в 2019 году, на 25-30%. По ее словам, это указывает на то, что пока рано говорить о восстановлении туристической отрасли. Однако ситуация могла бы сложиться иначе, если бы Турция не была закрыта для россиян с середины апреля до конца июня 2021 года.