Исследователи бьют тревогу из-за массового вымирания ламантинов

Ученые сообщили о резком повышении смертности среди популяции ламантинов у берегов полуострова Флорида. Об этом сообщает издание Florida today.

Так, за первую половину 2021 года умерло в пять раз больше животных, чем за предыдущий 2020 год в целом. Точные причины массовой гибели морских млекопитающих остаются неизвестными в силу того, что из-за коронавирусных ограничений, ученые не могут провести вскрытие животных. Однако в числе основных вероятных причин феномена называется истощение естественной природной среды обитания ламантинов. В частности, из-за загрязнения океанических вод сточными водами стали вымирать водоросли, которыми питаются сирены.

«В конце концов, это не просто проблема ламантинов. Это гораздо сложнее и серьезнее, чем нам кажется. И нам надо знать, что власти это понимают», — сообщил Гил МакРэй из природоохранной Комиссии Штата Флорида.

В 2017 году »Газета.Ru» писала о смерти самого старого ламантина в мире во Флориде.