В России не выявлено случаев нового южноафриканского штамма коронавируса

В России не выявлено случаев обнаруженного в мае в Южно-Африканской республике варианта коронавируса С.1.2. Об этом сообщили в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора, передает «Интерфакс».

В «Векторе» отметили, что этот вариант коронавируса, который, предположительно, способен «частично уклоняться от иммунного ответа» пока не демонстрирует доминирующих конкурентных преимуществ, позволяющих вытеснять из циркуляции варианты, получившие более широкое распространение», например «дельта»-штамм.

«Высокие показатели трансмиссивности варианта «дельта» приводят к вытеснению других вариантов и его доминированию в глобальном масштабе и на отдельных территориях», — сказали в «Векторе».

Ранее сообщалось, что ученые из Южно-Африканской Республики (ЮАР) сообщили, что на территории страны циркулирует новый штамм коронавируса, который имеет повышенную степень мутации и одновременно высокую устойчивость к вакцинам.