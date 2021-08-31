В Москве 12-летняя девочка попала в больницу и узнала о беременности

В Москве 12-летняя девочка забеременела от взрослого приятеля. Об этом сообщает сайт kp.ru.

О беременности стало известно после того, как 29 августа у школьницы заболел живот и ее госпитализировали с подозрениями на аппендицит. Диагноз подтвердился, однако во время обследования медики обнаружили, что несовершеннолетняя пациентка беременна. Врачи сообщили об этом в полицию.

Правоохранители опросили мать девочки, которая рассказала, что знает об отношениях дочери с неким молодым человеком, но ей известно только его имя. При этом женщина сказала, что прерывать беременность нельзя и дочь будет рожать.

Прокуратура проводит проверку в связи с этим фактом. В соответствии со статьей 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста другу девочки может грозить срок от 3 до 10 лет.

По информации издания mk.ru, в половой контакт со школьницей парень вступил в начале августа, когда девочка на несколько дней приехала в Москву с дачи. Затем она вновь уехала за город и вернулась в середине августа.

Ранее сообщалось, что 15-летняя жительница Красноярского края, родившая от 10-летнего школьника, беременна вторым ребенком.