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Осень в Москве и Петербурге начнется с температуры ниже климатической нормы

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что осень в европейской части России начнется с температуры ниже климатической нормы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На части территории страны, восточнее Волги и до Тихого океана, температура воздуха в первые дни сентября будет выше или около климатической нормы, в западной части, куда входят Москва и Санкт-Петербург, температурный режим будет ниже климатической нормы», — рассказал он.

По его словам, жители европейской части страны уже 1 сентября заменят календарную границу и наступление осени. Облачная погода и температурные значения ниже климатической нормы на 1-2°C будет сохраняться почти всю первую декаду сентября.

Ранее сообщалось, что жителей части регионов России в начале сентября ждет мокрый снег.

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