В РФПИ уточнили, может ли Словакия получить дополнительную партию «Спутника V»

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) уточнили, может ли Словакия получить дополнительную партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба РФПИ.

«Словакия использовала всю имеющуюся вакцину «Спутник V» из партии, поставленной в страну в начале года. Дополнительные поставки в рамках контракта не планируются», — сказали в фонде.

В РФПИ также заявили, что против российского препарата в республике была организована информационная кампания, ставшая частью политической борьбы между различными группами в правительстве страны. При этом в организации подчеркивают, что это произошло несмотря на то, что высочайшие эффективность и безопасность «Спутник V» были подтверждены в ходе клинических исследований и практического использования по всему миру.

«В частности, качество поступившей в Словакию партии было дополнительно подтверждено в Венгрии в сертифицированной в Европейском союзе лаборатории. Следует отметить, что в Венгрии, где более миллиона человек привились «Спутником V» в рамках массовой кампании по вакцинации, спрос на российскую вакцину превышал объем, поставленный в страну», — добавили в РФПИ.

Ранее ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Словакии сообщил, что республика 31 прекращает применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В начале июля в Российском фонде прямых инвестиций заявили «Газете.Ru», что «Спутник V» в Словакии столкнулcя с кампанией дезинформации и fake news. В РФПИ отметили, что Словакия выдвигала «безосновательные утверждения» в адрес «Спутника V», которые были опровергнуты дополнительным тестированием в сертифицированной в Европе лаборатории.

В начале июля стало известно, что Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы этой вакцины.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы еще четыре вакцины «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак».