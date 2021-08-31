Талибы* оставляют на дверях своих противников «ночные письма»

Члены радикальной организации «Талибан (организация запрещена в России)» в Афганистане прикрепляют письма с угрозами к дверям людей, которые, как они считают, «работали на крестоносцев». Об этом сообщает Daily Mail.

В письмах обычно содержится «повестка о явке в шариатский суд», контролируемый террористами. С почти абсолютной вероятностью обвиняемым в сотрудничестве с предыдущей администрацией Афганистана грозит смертная казнь, пишет СМИ. В случае неявки людей также убьют, так как смертный приговор «будет вынесен заочно».

По сообщению издания, «ночные письма» — уже привычный для афганского общества вид давления на людей. Он использовался еще моджахедами в 1980-е для преследования коммунистов и других сторонников советского присутствия в стране, после чего метод был взят на вооружение талибами как средство пропаганды и угроз.

Ранее сообщалось, что в Афганистане боевики целенаправленно убили близкого родственника журналиста издания Deutsche Welle.