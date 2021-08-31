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Минздрав: риск смерти может возрастать после перенесенного коронавируса

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Риск летального исхода может резко увеличиваться на протяжении полугода после перенесенного коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

«Пример, перенес ковид человек, особенно старшего возраста. На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти», — сказал глава Минздрава.

По его словам, к настоящему времени уже подготовлены списки для приглашение пациентов, перенесших коронавирус, на фундаментальную диспансеризацию.

Согласно последним данным оперативного штаба, с начала пандемии в России выявлено 6 918 965 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 183 224 человека, вылечились 6 181 054 человека.

Ранее инфекционист рассказал о влиянии «дельта»-варианта коронавируса на детей и взрослых.

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Коронавирус 2019-nCoV
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