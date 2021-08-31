Словакия отказалась от применения вакцины «Спутник V»

Словакия прекращает 31 августа применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Отмечается, что с 1 сентября жители страны, желающие получить прививку российского производства, больше не смогут это сделать.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявили «Газете.Ru», что «Спутник V» в Словакии столкнулcя с кампанией дезинформации и fake news. В РФПИ отметили, что Словакия выдвигала «безосновательные утверждения» в адрес «Спутника V», которые были опровергнуты дополнительным тестированием в сертифицированной в Европе лаборатории.

В начале июля стало известно, что Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы этой вакцины.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы еще четыре вакцины «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак».