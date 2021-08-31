Талибы* заявили, что хотят «хороших дипотношений со всеми»

Представители радикального двидения «Талибан (организация запрещена в России)» заявили, что планируют построить хорошие отношения с США и другими странами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Представитель талибов Забиулла Муджахид провозгласил победу движениям войне против иностранных сил, стоя на ВПП в аэропорту Кабула. Между провозглашением талибами контроля над Афганистаном и вылетом последнего самолета США из Кабула прошло две недели.

Муджахид заявил, что талибы приветствуют установление «хороших дипотношений со всеми».

Накануне США объявили о завершении миссии в Афганистане — аэропорт Кабула покинул последний американский военный самолет. Как пояснил президент США Джо Байден, он решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных

Вашингтон выразил готовность работать с талибами.