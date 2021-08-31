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Ведущий Fox News призвал Байдена уйти в отставку из-за «лжи» американскому народу

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Evan Vucci/AP

Ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити потребовал, чтобы президент США Джо Байден ушел в отставку — он «солгал» американскому народу, обещая остаться в Афганистане до тех пор, пока все граждане не будут эвакуированы.

«Очевидно, Джо Байден говорил всем нам откровенную ложь. Это выходит за рамки политики — для демократов, республиканцев, консерваторов или либералов», — сказал Хэннити в эфире.

Ведущий сослался на более раннее интервью Байдена Джорджу Стефанопулосу с телеканала ABC News 18 августа — тогда президент заявил, что цель США в Афганистане — вывезти «всех», включая американцев, афганских союзников и их семьи.

Хэннити назвал подход США к ситуации в Афганистане поражением, «худшей внешней политикой» и потребовал уволить «всех причастных».

«Давайте прекратим лгать себе прямо сейчас. «Талибан (организация запрещена в России)» — террористическая группировка. Он [Байден] заявил, что «Талибан» взял на себя обязательства по безопасному проходу. Джо, да ты, должно быть, шутишь... Полагаю, у него суп вместо мозгов, но наверняка кто-то в администрации помнит 11 сентября 2001 года», — заключил Хэннити.

Накануне США объявили о завершении миссии в Афганистане. Президент Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных.

Ранее американский генерал подтвердил, что из Афганистана «увезли не всех, кого хотели».

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