В Калифорнии из-за природного пожара эвакуировали около 30 тыс. человек

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округах Альпин, Амадор и Плэйсер из-за пожара «Калдор», в результате которого были эвакуированы около 30 тыс. жителей.

«Крайне важно, чтобы жители пострадавших районов оставались в безопасности и готовились к немедленной эвакуации, если этого потребуют местные власти. Мы благодарим всех героических пожарных и службы быстрого реагирования, которые круглосуточно работают над борьбой с этим быстро распространяющимся огнем и защитой местных сообществ по всей Калифорнии в этот пожарный сезон», — заявил Ньюсом.

Пожар начался в середине августа в горных малообитаемых районах Сьерра-Невады на востоке штата. Площадь пожара росла, на этой неделе огонь .стал подходить к населенным пунктам.

Сообщалось, что город Гринвилл в Калифорнии был почти полностью уничтожен природным пожаром.

Ранее калифорнийские пожарные нашли одинокого медвежонка в сгоревшем лесу.