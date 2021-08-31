Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На Алтае в мантах нашли антибиотики 07:54
В Иркутской области завели дело о многомиллионной контрабанде леса в Китай 07:51
В Минвостокразвития внедрили показатель «человеко-часов-радости» 07:51
Теннисист отреагировал на обвинения соперника в жульничестве на US Open 07:49
Ведущий Fox News призвал Байдена уйти в отставку из-за «лжи»... 07:35
Автор реформ РПЛ считает, что изменения помогут российскому футболу подняться с колен 07:33
В России предложили лицензировать лекторскую деятельность для борьбы... 07:29
Опрос: политику Байдену в Афганистане не одобряет половина американцев 07:23
В Калифорнии из-за природного пожара эвакуировали около 30 тыс. человек 07:19
Международный паралимпийский комитет отреагировал на отказ украинца от фото... 07:14

В последний день лета воздух в Москве прогреется до +26°С

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

В столице 31 августа ожидается +24-26 °С, преимущественно без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью столбики термометров упадут до +15-17°С.

«Облачно с прояснениями. Небольшой дождь», — сообщают метеорологи.

По оценке ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, лето 2021 года в Москве было аномально теплым: было поставлено несколько рекордов по количеству особо опасных стихийных гидрометеорологических явлений за все время наблюдения. Однако, по его словам, в долгосрочной перспективе оно оказалось не таким экстремальным.

Уже со 2 сентября в центральные регионы России придет холодная осенняя погода. В темное время суток температура воздуха понизится до +8-13°C, а днем будет не выше +11-16°C.

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова не исключала, что первые заморозки в Москве могут начаться в конце первой декады сентября.

Все новости на тему:
Погода в Москве
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Хорошо, что успел предупредить маму»: звезды комментируют видео о своей смерти
Кто и зачем хоронит артистов в интернете, создавая фейковые новости
Додавить опытного француза: Медведев начинает US Open. LIVE
US Open. Мужчины. Первый круг. Гаске — Медведев. ОНЛАЙН
Битва за 58 комплектов наград: Россия начала день с золота. LIVE
Михаил Асташов завоевал золотую медаль в шоссейной гонке с раздельным стартом
Талибы* заявили о «полной независимости» Афганистана после вывода войск США
Байдена раскритиковали за взгляд на часы во время прощания с погибшими военными
Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с Байденом
Корветы Тихоокеанского флота выполнили ракетные стрельбы в Японском море
Новости и материалы
На Алтае в мантах нашли антибиотики
В Иркутской области завели дело о многомиллионной контрабанде леса в Китай
В Минвостокразвития внедрили показатель «человеко-часов-радости»
Теннисист отреагировал на обвинения соперника в жульничестве на US Open
Ведущий Fox News призвал Байдена уйти в отставку из-за «лжи» американскому народу
Автор реформ РПЛ считает, что изменения помогут российскому футболу подняться с колен
В России предложили лицензировать лекторскую деятельность для борьбы с лженаукой
Опрос: политику Байдену в Афганистане не одобряет половина американцев
В Калифорнии из-за природного пожара эвакуировали около 30 тыс. человек
Международный паралимпийский комитет отреагировал на отказ украинца от фото с россиянами
Салихова отреагировала на информацию о возможном увольнении тренера «Спартака»
В Польше рассказали о главном «страхе» Москвы
СМИ: талибы* попытались штурмовать Панджшер
Мбаппе отказался от возможности стать самым высокооплачиваемым футболистом мира
В iPhone планируют внедрить возможности спутниковой техники для экстренных ситуаций
Канадский тренер «Авангарда» рассказал об изменившемся мнении о России
В Госдуме предложили присвоить игрокам сборной России по пляжному футболу звание ЗМС
В Канаде собака ведущего «вбежала» в трансляцию прогноза погоды
Все новости
Через год уйдет бесплатно: Мбаппе остается в Париже
«Реал» прекратил переговоры с «ПСЖ», но все еще рассчитывает на Мбаппе
Реклама с темнокожими, радикальные шовинисты и письмо в ФСБ
Все о скандале вокруг «Тануки», «Ёбидоёби» и «Мужского государства»
«Бахнула Johnson & Johnson»: Собчак привилась американской вакциной после «Спутника»
Вирусолог оценил безопасность совместного использования «Спутника» и вакцины из США
Не ссорьтесь с соседями: как в России подают в суд за склоки
До 10 тыс. рублей моральной компенсации можно получить за банальное оскорбление
Без автосервисов и «ракушек»: кого не коснется гаражная амнистия
Не все автовладельцы смогут легализовать свои гаражи
«Слишком сложная игра»: в Эстонии не смогли выбрать президента
Эксперты оценили шансы действующего президента Эстонии остаться у власти
В годовщину «Катрины»: на юг США обрушился мощный ураган
Завезли из-за границы: в Китае выдвинули новую версию происхождения COVID-19
Китайские эксперты призвали ВОЗ проверить еще одну версию происхождения коронавируса
Правительство отрегулирует: что будет с ценами на сахар
Эксперты оценили меры по стабилизации цен на сахар
В Подмосковье строят поселок для верующих: почему его проверяет СК
Основательница экопоселения «Аминовка» пожаловалась на угрозы
Сложно ли самозанятому взять кредит
С какими проблемами сталкиваются особые категории заемщиков
«Слишком жаркое лето»: эксперты — о причинах роста агрессии в среде мигрантов
Участников массовой драки в Некрасовке оштрафовали
Времена Великой депрессии: зачем мужчины отращивают волосы
В моду вошли длинные мужские стрижки
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях