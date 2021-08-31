В последний день лета воздух в Москве прогреется до +26°С

В столице 31 августа ожидается +24-26 °С, преимущественно без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью столбики термометров упадут до +15-17°С.

«Облачно с прояснениями. Небольшой дождь», — сообщают метеорологи.

По оценке ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, лето 2021 года в Москве было аномально теплым: было поставлено несколько рекордов по количеству особо опасных стихийных гидрометеорологических явлений за все время наблюдения. Однако, по его словам, в долгосрочной перспективе оно оказалось не таким экстремальным.

Уже со 2 сентября в центральные регионы России придет холодная осенняя погода. В темное время суток температура воздуха понизится до +8-13°C, а днем будет не выше +11-16°C.

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова не исключала, что первые заморозки в Москве могут начаться в конце первой декады сентября.