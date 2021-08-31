В Татарстане мужчину застрелили за то, что он устроил скандал в баре

Житель Казани обвиняется в убийстве — по данным следствия, он приехал в бар и убил посетителя, который скандалил с одной из сотрудниц. Об этом сообщает управление СК по республике.

Сообщается, что 29 августа в поселке Октябрьский недалеко от Зеленодольска было обнаружено тело 46-летнего мужчины с несколькими огнестрельными ранениями. По подозрению в убийстве задержали 40-летнего жителя Казани.

«По версии следствия, ночью подозреваемый приехал в бар и общался там с одной из сотрудниц и ее знакомой. В это время там же находился и потерпевший, который стал скандалить с работницей заведения. В результате между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник произвел в мужчину множественные выстрелы из имевшегося при себе самодельного пистолета», — говорится в сообщении.

Задержанный не считает себя причастным к преступлению.

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