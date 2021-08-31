Более четверти россиян отказались от формального стиля одежды для работы

Более четверти (27%) россиян заявили о том, что отказались от строгого дресс-кода на работе и стали выбирать более неформальные варианты. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-ритейлера Lamoda и рекрутинговой интернет-платформы HeadHunter, опубликованные РИА «Новости».

«Женщины все чаще выбирают для образа в офис свободный крой (13%), а мужчины - повседневную одежду (12%)», — говорится в исследовании.

Деловой стиль чаще присущ жителям Тюменской области — его выбирают 39% респондентов. В Татарстане каждый второй (54%) предпочитает smart сasual, в 38% новосибирцев — повседневный стиль.

В то же время 26% респондентов в последнее стали тщательнее выбирать одежду для работы. При этом женщины в два раза чаще мужчин.

«В обуви и женщины, и мужчины отдают свой выбор черным, бежевым и коричневым цветам. Иногда женщины разбавляют офисный образ красной обувью, а мужчины - фиолетовыми рубашками и костюмами цвета хаки», — показал опрос.

Ранее сообщалось, что россияне чаще всего приобретали на Wildberries в январе — апреле 2021 года одежду и обувь отечественного производства. При этом самой популярной оказалась продукция от производителей Ивановской области. На нее пришлось 15% от всей реализованной одежды и обуви, произведенной в российских регионах. В целом продажи товаров российского производства на онлайн-площадке за этот период выросли почти в 2,5 раза в годовом сопоставлении и достигли 114 млрд рублей.