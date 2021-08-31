В Луизиане нашли вторую жертву урагана «Ида» — мужчина утонул в машине

Власти Луизианы заявили, что местный житель, который утонул в своей машине, официально объявлен второй жертвой урагана «Ида».

«C сожалением подтверждаем смерть мужчины, который утонул, когда его автомобиль попытался пройти через толщу паводковых вод возле бульвара Вест-Энд. в Новом Орлеане. Его возраст неизвестен, в настоящее время ожидается идентификация жертвы», — сообщил департамент здравоохранения штата в Twitter.

Ураган «Ида», которому присвоена четвертая степень опасности, сформировался в Атлантическом океане. В воскресенье днем он обрушился на Южное побережье США.

По данным на 30 августа, более миллиона американцев остались без света из-за урагана «Ида».

Офис шерифа округа Асеншен Пэриш Луизианы накануне сообщил о первой гибели человека из-за «Иды» — на него упало дерево. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс заявил, что официальные лица ожидают «значительного» роста числа число погибших по мере развертывания поисково-спасательных бригад.