Адвокат обвиняемых в штурме Капитолия исчез

У обвиняемых в штурме Капитолия США 6 января нет поверенного, так как их адвокат Пирс Бейнбридж таинственным образом исчез — предположительно, он находится на ИВЛ и не выходит на связь после заражения COVID-19, сообщает Reuters.

В судебном процессе Бейнбридж является представителем 17 обвиняемых — им вменяют насильственное проникновение в Капитолий, хулиганство, порчу имущества. Всего по делу о штурме Капитолия проходли несколько сотен человек.

Партнер Бейнбриджа, Райан Маршалл, заявил его коллега был госпитализирован с коронавирусом и не имеет возможности общаться и тем более работать. Хотя Маршалл временно действовал вместо Бейнбриджа, он не имеет лицензии из-за уголовных обвинений и не может консультировать клиентов.

Отмечается, что контактировать с самим Бейнбриджем не выходит — его телефонные номера в настоящее время не обслуживаются.

Прокуратура заявила, что могла связаться с Бейнбриджем с «по телефону, электронной почте или иным способом» с 23 августа, и отметила, что в его учетной записи Twitter, которая обычно очень активна, не было новых сообщений с 20 августа.

В начале года, 6 января, сторонники бывшего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек, среди них застреленная полицией манифестантка и сотрудник полиции Капитолия. Ущерб Капитолию США в результате штурма был оценен в $1,5 млн.

Ранее полицейские, оборонявшие Капитолий, подали на Трампа в суд.