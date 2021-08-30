Полиция задержала подростков, прикуривших от Вечного огня в Севастополе

Подростков, прикуривших от Вечного огня мемориала к столетию окончания Гражданской войны в России в Севастополе, задержали. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.

Сотрудники полиции установили личности подозреваемых, которыми оказались 16-летние подростки. Вместе с ними была их подруга, которая снимала происходящее на видео, оно впоследствии распространилось в Сети.

В севастопольском УМВД сообщили, что молодые люди признались в содеянном и извинились перед севастопольцами. В отношении них были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Санкция статьи влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

В отношении девушки, разместившей видео в интернете, в полиции составят административный материал по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», по которой ей грозит штраф в размере от 30 до 100 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах мужчина предстанет перед судом за то, что жарил сосиски на Вечном огне в мемориальном комплексе.