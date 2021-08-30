Летевший из-за границы в Москву пассажир умер в самолете

Пассажир, летевший в Москву из киргизского города Тамчы, умер в самолете от эпилептического припадка. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Во время полета над Нижним Новгородом пилот подал сигнал тревоги и запросил разрешение на экстренную посадку из-за мужчины, у которого резко ухудшилось самочувствие. Через 20 минут воздушное судно приземлилось, там его встретила скорая помощь. Несмотря на попытки медиков реанимировать пациента, мужчина умер.

Ранее сообщалось, что мужчина умер спустя несколько часов после того, как он упал с верхней полки в поезде Рахов-Киев.

После падения он сказал жене, что чувствует себя хорошо. Тем не менее, под утро ему стало плохо, из-за чего была вызвана скорая помощь на ближайшую станцию Фасов. Когда медики приехали на место, пассажир скончался. Полка в вагоне была оборудована ремнями безопасности, но мужчина не использовал их.