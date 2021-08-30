Заслуженный учитель поставил под сомнение успех сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки

Заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров заявил, что успех восьмилетней Алисы Тепляковой, сдавшей Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и поступившей на психологический факультет в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, может вызывать сомнения. Об этом он рассказал в комментарии «Lenta.ru».

Он рассказал, что, когда журналисты одного из телеканалов готовили материал о девочке, она не смогла ответить на тривиальные вопросы корреспондентов, что может свидетельствовать о диссонансе и нарушении в ее развитии.

«Знаете, как тесто замешивают, потом берут кусочек теста и тянут вверх. Мы можем вытянуть его достаточно высоко. Представим, что мы вытянули один показатель из общей палитры развития ребенка. В данном случае сегмент ее интеллектуальной составляющей. А социализация и психологическое развитие, оставшиеся в этом тазике, соответствуют возрасту», — пояснил Снегуров.

Эксперт предположил, что родители могли натаскать девочку на сдачу ЕГЭ. При этом Снегуров отметил, что не отрицает наличие у девочки высоких интеллектуальных возможностей. По мнению преподавателя, ребенку ее возраста не следует заменять игру учебой, так как это может вызвать у него дискомфорт, а потом уже протест.

«А потом выявится большой диссонанс, который обнаружится внезапно. Допустим, ребенок вдруг чего-то не захочет, например, находиться среди этих людей. Вдруг он может заявить своим родителям, что вы меня измучили и достали. Этого не стоит исключать», — заявил Снегуров.

Москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс в возрасте восьми лет. Она подала документы в МГУ, однако не прошла на бюджетное отделение психологического факультета. Отец девочки заявил, что готов оплатить обучение дочери.