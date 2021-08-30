ЕС исключил США из списка стран, куда разрешены необязательные поездки

Совет Европейского Союза исключил Соединенные Штаты и еще четыре государства из списка стран и территорий, куда разрешены необязательные поездки, сообщает сайт Совета.

«Совет обновил список страны и территорий, для которых ограничения необязательных поездок должны быть временно отменены. В частности, США, Израиль, Ливан, Черногория, Северная Македония и Косово исключены из этого списка», — указано в сообщении.

Ограничения были сняты на посещение 18 стран, среди них: Албания, Армения, Австралия, Босния и Герцеговина, Бруней-Даруссалам, Канада, Китай, Япония, Иордания, Новая Зеландия, Катар, Молдова, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Южная Корея и Украина.

При этом для посещения Китая необходимо иметь подтверждение взаимного разрешения на посещение страны.

Ранее в ЕС заявили о планах ужесточить правила въезда для граждан США.