Бразильские грабители банков использовали «живые щиты» при уходе от полиции после ограбления нескольких банков в городе Арасатуба в штате Сан-Паулу, сообщил в Twitter журналист местного телеканала Юрий Макри.

В ходе ограбления, по словам Макри, погибли три человека. Банда из 20 человек ограбила несколько городских банков, для отвлечения внимания полиции устроив взрывы автомобилей в разных частях города.

Для того, чтобы избежать огня со стороны полиции, грабители привязали к крышам и капотам своих автомобилей заложников.

«Полиция не может атаковать, они не могут противостоять им [грабителям — прим. «Газеты.Ru»], потому что на кону стоит слишком много жизней», — заявил мэр Арасатубы Диладор Боргес.

По данным полиции, в городе сохраняется угроза взрывов, граждан просят не выходить из домов, все занятия в школах отменены.

В ходе погони, полиции удалось задержать трех грабителей, остальным удалось скрыться. Судьба заложников, которых привязали к автомобилям, неизвестна.

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