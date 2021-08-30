Мать поступившей в МГУ девятилетней девочки рассказала, сколько стоит обучение в вузе

Мать девятилетней Алисы Тепляковой, которая поступила на психологический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, рассказала журналу «Антенна», во сколько семье обойдется обучение дочери.

По словам женщины, девочка будет учиться за 391 050 руб. в год. Она также отметила, что в их семье семеро детей в возрасте от двух месяцев до девяти лет, однако никаких скидок для многодетных семей в МГУ не предусмотрено. Мать девочки добавила, что в будущем надеется внести часть денег за счет материнского капитала. На данный момент семья оплатила обучение из собственных средств.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс в 8 лет. После этого девочка подала документы на поступление в МГУ и прошла вступительные испытания. Девятилетней абитуриентке не удалось пройти на бюджет, однако отец девочки заявил, что готов оплатить обучение дочери.