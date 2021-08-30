Ученые выяснили, как за год изменились симптомы COVID-19

Ученые из Великобритании, опираясь на результаты массового ПЦР-тестирования, проводившегося в королевстве в 2020-2021 годах, а также на истории болезни пациентов, выяснили, как изменились со временем основные симптомы COVID-19. Результаты опубликованы на сайте medRxiv.

Данные исследования показали, что в период с апреля по декабрь 2020 года, когда основным в Великобритании был «альфа»-штамм, а кампания по вакцинированию еще не стартовала, заболевшие в основном сообщали о болях в горле, кашле, лихорадке, потере вкуса и обоняния.

После мая 2021 года, когда доминирующим стал вариант «дельта», в дополнение к «классическим» симптомам добавилось большое количество жалоб пациентов на головную боль. Зимой 2020-2021 к характерным проявлениям COVID-19 добавились признаки других респираторных вирусных инфекций, а также кишечные симптомы, связанные с сезонными микробами.

Авторы исследования уточняют, что набор и сила проявлений симптомов зависят от вирусной нагрузки, а также от статуса вакцинирования — уже после первой дозы прививки в общем уменьшается вероятность симптоматического течения COVID-19.

Ранее ученые из университетов Бата и Эдинбурга в Великобритании выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, мутирует почти раз в неделю. До этого считалось, что SARS-CoV-2 мутирует примерно раз в две недели. Согласно новому исследованию Центра эволюции Милнера в Университете Бата и отдела генетики человека совета по медицинским исследованиям Эдинбургского университета, прежняя оценка не учитывает многие мутации, которые произошли в дальнейшем, но так и не были зарегистрированы.