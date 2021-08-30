Пожар начался в бизнес-центре «Президент плаза» в Москве

На подземной парковке бизнес-центра «Президент плаза» на Кутузовском проспекте в Москве начался пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его данным, источник огня находится на минус четвертом этаже, находившиеся в здании 10 тыс. человек уже покинули его.

Уточняется, что на месте пожара наблюдается плотное задымление, а источник пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что более 100 детей с ограниченными возможностями здоровья эвакуированы из реабилитационного центра под Новгородом из-за пожара на газовой котельной. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также сообщалось, что несколько человек погибли при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге. Уточняется, что из дома было эвакуировано 65 человек, в том числе семеро детей. Кровля по всей площади обрушилась внутрь здания. Спасатели планируют разбирать крышу, возможно падение листов конструкций.

Также возгорание произошло на Киевском вокзале в Москве. В МЧС по городу Москве рассказали, что информация о пожаре поступила в 17.12 мск.