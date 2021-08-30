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Мошенники научились красть деньги через школьные выплаты россиян

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Эксперты предупредили о новой схеме мошенничества вокруг реальной акции от банков — раздачи бонусной тысячи рублей школьникам в рамках выплаты пособий к началу учебного года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные IT-компании «СерчИнформ».

Сайты мошенников имитируют реальную акцию от банков — бонусы за использование их карты для получения пособий на детей к началу учебного года. По словам экспертов, киберпреступники заманивают жертву на фишинговый сайт, где пользователь регистрирует карту и вводит код из СМС. После этого мошенники получают доступ к онлайн-банку и списывают средства.

Раннее президент России Владимир Путин поручил досрочно, со второго августа, начать единовременные выплаты школьникам в размере 10 тыс. руб. Ряд банков пообещали увеличить размер пособия на тысячу рублей, если при зачислении денег будет использована их карта.

На данный момент выявлен только один подобный сайт, который в настоящее время не функционирует. По мнению экспертов, злоумышленники тестируют новую схему, и в случае ее успеха количество таких сайтов может увеличиться.

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