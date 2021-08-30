Кремль не рассматривает конфликты мигрантов как важную проблему

В Кремле не рассматривают конфликты мигрантов как важную проблему, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конфликты были и есть всегда. Они есть во всех странах, они есть и у нас. Если эти конфликты связаны с нарушением действующего законодательства, то миграционные службы и органы правопорядка принимают соответствующие меры», — заявил представитель Кремля.

Он также прокомментировал обращение представителей отрасли общественного питания к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой упростить наем иностранных работников.

«Проблема мигрантов — это та проблема, которая обсуждается, обсуждается в просветительстве. Она весьма актуальна не только для общепита, но и для строительства, и других секторов экономики», — отметил Песков.

По его словам, проблема является непростой в условиях сохраняющейся опасности распространения коронавируса. При этом пресс-секретарь главы государства счел преждевременным разговор о возможном изменении правил въезда в Россию для мигрантов.

«Пока никаких решений не поступало. Существуют разные экспертные предложения и от соответствующих цехов экономики, но соответствующих решений не принималось», — рассказал он.