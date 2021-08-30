Вильфанд объяснил причину похолодания на грядущей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что небольшое похолодание в начале недели на Европейской территории России (ЕТР) будет связано с уходом антициклона, а похолодание на десять градусов в четверг-пятницу с приходом циклона и северным ветром. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Похолодание будет заметным. Оно вызвано различными причинами. В первые дни недели похолодание будет вызвано тем, что воздушные массы на Европейскую территорию России начнут поступать по восточной периферии антициклона. Сам антициклон будет перемещаться на северо-восток ЕТР», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что прохладная погода также ожидается в начале недели в Поволжье и на Урале. Но уже во второй половине недели «все изменится».

Вильфанд подчеркнул, что до конца текущей рабочей недели температура в центре ЕТР не превысит 15-17°C. Однако эта температура будет только на градус ниже нормы.

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