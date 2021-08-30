В Великобритании мужчину арестовали по подозрению в заражении продуктов

Лондонские полицейские задержали мужчину по подозрению в заражении продуктов питания с помощью игл в трех магазинах. Об этом сообщает CNN.

В публикации отмечается, что мужчину задержали во время того, когда он оскорблял прохожих на улице.

Свидетели утверждают, что он вводил иглы с неизвестным содержимым в трех супермаркетах на юго-западе Лондона.

«Он был арестован по подозрению в заражении товаров с намерением причинить общественный вред», — говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что супермаркеты, в которых мужчина «обрабатывал» продукты были закрыты.

Всем, кто приобрел продукты в этих магазинах, посоветовали выбросить их в качестве меры предосторожности.

Ранее в Великобритании из-за опасений заражения сальмонеллой были отозваны три марки любимых пабами свиных шкварок (pork scrachings), при этом несколько десятков человек уже сообщили о симптомах сальмонеллеза.

Сообщается, что десятки человек в короткий промежуток времени пожаловались на диарею, рвоту и лихорадку после употребления продуктов «Mr Porky» — популярной в Британии марки закусок из свинины. Служба общественного здравоохранения страны сообщила, что 176 человек заболели сальмонеллезом, трети из них потребовалось лечение в больнице.