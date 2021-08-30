В СБ ООН не обсуждают возможность отправки миротворцев в Афганистан

В Совете безопасности Организации объединенных наций в данный момент не ведется обсуждений о возможности отправки миротворцев организации в Афганистан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в организации.

«В настоящее время в СБ ООН не обсуждается вопрос об отправке миротворческой миссии ООН в Афганистан и, в частности, в Кабул», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что в СБ обсуждается проект резолюции, подготовленный совместно Великобританией, Францией и США. Его основная задача заключается в том, чтобы те афганцы, которые хотят уехать из Афганистана, «могли сделать это безопасным образом», обладая безопасным и надежным доступом к пункту отправления.

Ранее стало известно, что Великобритания и Франция намерены представить в ходе внеочередного заседания Совбеза ООН, которое состоится 30 августа, проект резолюции о создании в Кабуле контролируемой ООН зоны безопасности.

По его словам президента Франции Эммануэля Макрона, совместный британо-французский проект резолюции позволит продолжить гуманитарные операции в Афганистане.