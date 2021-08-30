Экс-посол Афганистана в США: афганские женщины в панике от прихода к власти талибов**

Роя Рахмани, которая до захвата в Афганистана движением «Талибан (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России) возглавляла посольство страны в США, прокомментировала положение, в котором оказались афганские женщины. Ее слова передает телеканал Fox News.

«Чувство паники растет в геометрической прогрессии, потому что афганцы сталкиваются с многочисленными угрозами [от талибов], особенно афганские женщины и афганские девушки. Именно они потеряют больше всех», — сказала Рахмани.

По ее словам, раньше талибы прислушивались к жителям захваченных городов и деревень.

«Если [боевики «Талибан»] приходили и устанавливали контроль над деревней, которая уже была консервативной и допускающей применение жестких правил, они вели себя так же, как в 96-м году (когда впервые захватили Афганистан — прим. ред.) Если они захватывали провинцию и деревню, которая была заинтересована в образовании, и требовала, чтобы ее девочки ходили в школу, то [талибы] проявляли большую снисходительность», — рассказала дипломат.

Она отметила, что никто не знает, как «Талибан» поведет себя теперь, когда во власти движения оказалась вся страна.

Ранее талибы запретили допускать до эфира афганских радио и телевидения женщин-ведущих.