Британец перекрасил статую в белый цвет после обвинений в расизме

Житель британского графства Саффолк Брайан Коннери перекрасил лицо статуи из черного в белое в ответ на обвинения в расизме. Об этом сообщает газета Metro.

Трехметровая скульптура была выполнена в индейском стиле — в основании трехметрового столба, увенчанного орлом, располагалась фигура человека в синем костюме с темным цветом кожи. Некоторым стоящая перед домом Коннери статуя показалась карикатурой на африканца, и они обратились в полицию.

«Очевидно, что это фигура чернокожего, одетого в смокинг и галстук или галстук-бабочку — одетая как негритянский менестрель, голливог (кукла африканца — прим. ред.) или нечто похожее — типичное для XX века», — заявил один из местных жителей.

Полицейские увидели в скульптуре «возможное нарушение общественного порядка из-за визуального образа, который вызвал тревогу и беспокойство у представителей общественности». После разговора с сотрудниками правоохранительных органов Брайан перекрасил статую в белый цвет.

Он отметил, что полицейские одобрили такой выход из положения, добавив, что статуя нравилась им и в черном цвете.

Ранее производитель электроники Panasonic попал в расистский скандал из-за замены лица афроамериканца в рекламе.